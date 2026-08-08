Prorrogaron el concurso de emprendimientos argentinos

Se prorrogó hasta el 18 de agosto la presentación de proyectos para el concurso «Emprendimiento Argentino 2026», que en esta edición incorpora además el «Sello Emprendimiento Argentino», un reconocimiento e identidad visual oficial de alcance federal diseñado para otorgar visibilidad, respaldo institucional y legitimidad de marca a los proyectos destacados.

Se trata de una distinción que otorga la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras para destacar emprendimientos en cada una de las provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Ministerio de Producción del Chubut es el organismo encargado de liderar este concurso nacional en todo el territorio de la provincia, realizando la evaluación técnica, y la búsqueda está orientada hacia proyectos de valor que incorporen procesos innovadores y reflejen una clara visión de escalabilidad, potenciando su estructura y alcance comercial de forma sostenible.

La campaña de difusión está basada en los siguientes ejes de evaluación:

– Innovación del proyecto: se analizará el grado de diferenciación y originalidad del producto, servicio o de los procesos internos de la organización respecto a lo que ya existe en el mercado.

– Atractivo de mercado y modelo de negocios: viabilidad comercial, identificación clara del público objetivo, propuestas de valor sólidas y la sostenibilidad económica del emprendimiento.

– Capacidad del equipo de trabajo: experiencia, complementariedad de los perfiles de los fundadores y competencias técnicas para llevar adelante la ejecución del plan propuesto.

– Potencial de escalabilidad: capacidad intrínseca del modelo de negocio para incrementar sus ingresos de forma significativa sin necesidad de aumentar exponencialmente sus costos fijos e impacto local o global.

– Contribución al desarrollo productivo regional, generación de empleo directo o indirecto, sustentabilidad ambiental o potencial de inserción internacional.

Categorías

El concurso se basa en diversas categorías:

– Proyectos de sectores convencionales que introduzcan mejoras sustantivas en sus metodologías de trabajo, logística o canales de comercialización.

– Emprendimientos Tecnológicos y de Innovación Científica: iniciativas de base tecnológica, desarrollo de software, automatización, ciencia de datos o investigación aplicada.

– La postulación se realiza de forma virtual hasta el 18 de agosto del 2026 a las 15 horas, y quienes requieran más información acerca de los requisitos puede dirigirse a los enlaces oficiales de inscripción (Media Kit 2026): portal de información y bases: argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento-argentino; formulario directo de inscripción: argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento/formulario; y/ o consultas al email: [email protected]