Murieron dos operarios de YPF en Vaca Muerta

Dos trabajadores murieron este martes por la tarde tras un accidente registrado en una planta separadora de gas del bloque Rincón del Mangrullo, en las inmediaciones de Añelo, Neuquén. El área es operada por YPF en sociedad con Pampa Energía.

Según se pudo saber, el incidente se produjo por una fuerte descompresión en una instalación del sector norte de la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria). En un primer momento se habló de una posible explosión, pero posteriormente se precisó que el hecho habría sido provocado por la falla de una línea de gas.

De acuerdo con la información difundida, habría reventado un caño de 12 pulgadas que ingresaba a una trampa receptora. El desprendimiento de una parte metálica alcanzó a lostrabajadores y les provocó heridas que terminaron siendo fatales.

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre fueron los dos operarios que murieron tras el incidente ocurrido en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta.

Según informó LM Neuquén, Meliqueo fue la primera víctima fatal del episodio. De acuerdo con la información publicada por el medio local, un caño de 12 pulgadas habría sufrido una falla al ingresar a una trampa receptora y el desprendimiento de una pieza metálica alcanzó al trabajador.

Desde YPF confirmaron el incidente y señalaron que se desplegó de inmediato el operativo de emergencia, con la intervención de los equipos médicos, personal de la compañía y efectivos policiales.

La empresa informó además que la situación quedó controlada y que se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que los dos trabajadores involucrados no pertenecían al personal alcanzado por el convenio colectivo del sector. No obstante, el gremio puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar en la atención de la emergencia y expresó su acompañamiento a las familias de los trabajadores fallecidos.

El bloque Rincón del Mangrullo constituye una de las áreas productivas de YPF en Vaca Muerta y es operado en sociedad con Pampa Energía, con una participación del 50% para cada compañía.