México presenta una nueva estrategia para contener y aprovechar el sargazo

El Gobierno de México presentará un plan para enfrentar el desproporcionado arribo de sargazo a las playas del Caribe. La macroalga ha generado pérdidas económicas al turismo y problemas ecológicos en la región.

La estrategia involucra a la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Turismo (Sectur), el gobierno de Quintana Roo y el sector privado. Geociencias

Medidas principales

– Recolección mar adentro con embarcaciones especializadas.

– Barreras de contención frente a zonas hoteleras.

– Traslado a centros de reciclaje para su aprovechamiento industrial.

La Semar ya cuenta con una flota sargacera: el buque oceánico ARM Natans, 11 buques costeros, una sargacera anfibia, 18 embarcaciones menores, dos lanchones y cuatro drones. Además, ha instalado más de 9.000 metros de barreras de contención y recolectado 79.900 toneladas de sargazo hasta julio.

Aprovechamiento industrial

El sargazo fue incorporado en 2025 a la Carta Nacional Pesquera como “recurso pesquero con potencial de desarrollo”. Esto permite su uso sostenible en:

– Fertilizantes y biofertilizantes.

– Biocombustibles y combustibles sostenibles para aviación.

– Bioplásticos, textiles y materiales de construcción.

El Polo de Desarrollo de Economía Circular (PODECIBI) en Puerto Morelos tendrá un papel clave en transformar el sargazo en un activo productivo.

Financiamiento ambiental

El Fondo de Capital Ambiental para México, presentado el 21 de julio por Semarnat, SHCP y CAF, canalizará recursos hacia proyectos de conservación y acción climática. La estrategia contra el sargazo es uno de los proyectos prioritarios.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, destacó que este fondo acerca financiamiento a la restauración de ecosistemas y fortalece comunidades costeras.

Opiniones científicas

Expertos advierten que la extracción en mar abierto es limitada y costosa. Rosa Elisa Rodríguez Martínez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, señaló que recolectar en barco sería mínimo frente a la magnitud del problema. Se requieren barreras cercanas a la costa, ya que en mar abierto no resisten el oleaje.

Un estudio estimó que recoger sargazo en un kilómetro de costa cuesta alrededor de un millón de dólares al año.

Los especialistas recomiendan una estrategia integral que incluya:

– Monitoreo satelital y en costa para medir el recale.

– Grupos interdisciplinarios en ciencias marinas, limpieza, instalación de barreras y disposición final.

– Gestión del conocimiento para coordinar estudios y evitar duplicar esfuerzos.

El reto será lograr que estas medidas sean efectivas frente a la magnitud del fenómeno y que las comunidades costeras puedan beneficiarse de un modelo de economía circular.