Más de mil chicos disfrutaron del festejo por el Día del Niño en Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través de Lotería del Chubut y la Secretaría General de Gobierno, celebró este domingo el Día del Niño en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, con una exitosa convocatoria que reunió a más de mil chicos junto a sus familias.

La jornada contó con la participación y colaboración del Grupo Scout Soldado Mario Almonacid, organizaciones intermedias, instituciones y vecinos del barrio, que se sumaron al trabajo conjunto para llevar adelante una celebración pensada especialmente para los más chicos

Durante la tarde se desplegaron diferentes estaciones de juegos, propuestas recreativas y actividades para todas las edades, generando un espacio de encuentro para que los niños pudieran jugar, compartir y disfrutar junto a sus familias.

Además, el festejo contó con un espacio destinado a emprendedoras que forman parte de Raíz Emprendedora, quienes estuvieron presentes con sus stands exhibiendo sus productos y propuestas. De esta manera, la jornada también permitió visibilizar y acompañar el trabajo de emprendedoras locales, sumándolas a una actividad que convocó a cientos de familias.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos y los sorteos de bicicletas, tablets y monopatines, que se sumaron a las distintas sorpresas preparadas especialmente para la celebración.

Del festejo participaron el vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; y el concejal de Comodoro Rivadavia, Martín Gómez, quienes acompañaron a las familias y recorrieron las diferentes actividades.