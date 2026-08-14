Más de 100 agencias se suman a la nueva edición Travel Sale

Con el objetivo de impulsar la industria de los viajes, se presentó oficialmente la edición 2026 del Travel Sale que se llevará a cabo del 24 al 30 de agosto, con la participación de más de 100 agencias.

El lanzamiento oficial se realizó en el auditorio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la presencia del secretario Daniel Scioli; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el titular de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.

“Travel Sale es una herramienta que ya está instalada en el calendario comercial del turismo argentino y que demuestra, edición tras edición, la capacidad de nuestras agencias de viajes para generar oportunidades y acercar propuestas concretas a los viajeros. Desde FAEVYT seguimos apostando por una iniciativa que dinamiza la actividad, fortalece a nuestras empresas y permite que cada vez más argentinos puedan planificar sus próximos viajes”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

Durante el encuentro, Scioli destacó el rol de las agencias de viajes y sostuvo que las acciones de comercialización permiten generar un impacto positivo tanto en el turismo interno como en el receptivo. “Las agencias salen a buscar nuevos mercados y oportunidades, y generan propuestas que integran ofertas, gastronomía y promociones, fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos”, afirmó.

Una semana de oportunidades para viajar

El Travel Sale llega este año a su 12ª edición y ofrecerá propuestas para distintos perfiles de viajeros y destinos. La iniciativa contempla jornadas específicas dedicadas a Ciudad de Buenos Aires, Argentina, sol y playa, ciudades y escapadas, naturaleza y aventura, gastronomía, vino y cultura.

También tendrá un espacio destinado al turismo sustentable, con beneficios en establecimientos certificados mediante la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes de la AHT, que incluirán descuentos, estadías promocionales, financiación y experiencias especiales.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, definió al Travel Sale como una herramienta que ya forma parte del calendario comercial del turismo argentino. “Demuestra, edición tras edición, la capacidad de nuestras agencias de viajes para generar oportunidades y acercar propuestas concretas a los viajeros”, afirmó.

Por su parte, Martín Romano sostuvo que el Travel Sale “se está consolidando como uno de los principales eventos de comercio electrónico más importantes de turismo” y agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Provincias y empresas, parte de la propuesta

El Travel Sale 2026 es organizado por FAEVYT, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

También participan Hoteles más Verdes (AHT) y empresas como Solo Patagonia y TUR.COM, entre otras.

Del lanzamiento participaron además la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Gabriela Ferrucci, autoridades provinciales y representantes del sector turístico.

Con una nueva edición que reunirá a más de un centenar de agencias, el Travel Sale vuelve a buscar convertir la promoción y las oportunidades comerciales en una herramienta para estimular la demanda, facilitar la planificación de viajes y dinamizar la actividad turística argentina.