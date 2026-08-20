Los leones y tigres del zoo de Luján ya van en camino hacia Sudáfrica y Estados Unidos

La organización mundial de bienestar animal Four Paws alcanzó un nuevo hito en su misión de emergencia en el ex Zoo Luján, en Argentina. Tras meses de preparación, 30 grandes felinos comenzaron el 17 de agosto su viaje hacia sus nuevos hogares. Nueve tigres y seis leones serán trasladados al Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica, administrado por la ong internacional.

Otros ocho tigres y siete leones serán trasladados a The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos, donde recibirán cuidados adecuados para su especie. Esta nueva etapa es resultado de la exhaustiva evaluación veterinaria realizada por Four Paws en noviembre de 2025 a más de 60 grandes felinos y dos osos del ex zoológico, que sentó las bases para la misión de rescate.

Durante cuatro días, el equipo internacional trabajó cuidadosamente en la preparación y carga de los grandes felinos para su traslado. Algunos animales ingresaron voluntariamente a sus cajas de transporte gracias a un entrenamiento especializado previo, mientras que otros fueron sedados y colocados de manera segura en sus cajas bajo supervisión veterinaria.

Tras recibir la autorización veterinaria final, los animales partieron desde Buenos Aires en vuelos de pasajeros y de carga rumbo a sus nuevos hogares.

Rescate internacional sin precedentes

Entre los animales trasladados hay grupos familiares y compañeros que han vivido juntos durante toda su vida, y que permanecerán unidos en sus nuevos hogares.

Allí recibirán atención y tratamientos específicos para distintas afecciones de salud, entre ellas enfermedades dentales, problemas renales, complicaciones asociadas a la extracción de garras y lesiones que no cicatrizaron adecuadamente.

Antes de su rescate, todos vivían en pequeños recintos de cemento en el ex Zoo Luján, clausurado en 2020.

“Hoy es un día que marca un hito extraordinario para estos leones y tigres y para el bienestar animal en Argentina. Si bien estamos orgullosos de lo que hemos logrado, nuestro trabajo está lejos de haber terminado. Nuestro foco ahora está puesto en encontrar soluciones sostenibles y de largo plazo para los grandes felinos que permanecen en el ex Zoo Luján. Al mismo tiempo, continuamos trabajando junto con el Gobierno argentino para fortalecer la protección legal de los grandes felinos y evitar que este tipo de sufrimiento vuelva a repetirse”, señaló Luciana D’Abramo, Chief Programme Officer de Four Paws.

“Trasladar a 30 grandes felinos fuera de Argentina ha sido mucho más que un simple traslado. Ha implicado un enorme desafío logístico, pero ver a estos animales comenzar su viaje hacia un futuro mejor hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Después de años viviendo en condiciones inadecuadas, finalmente tienen la oportunidad de recibir la atención especializada y vivir en el entorno adecuado para su especie que merecen”, señaló el veterinario de la ong doctor Amir Khalil, quien lidera la misión de emergencia en el ex Zoo Luján.