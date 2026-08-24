La Secretaría de Finanzas encara licitación clave por $14 billones

El Ministerio de Economía define los detalles de la licitación de deuda pública que realizará esta semana para obtener fondos para refinanciar vencimientos por $14 billones.

Los analistas esperan el menú de bonos que se ofrecerán con la expectativa de determinar cuál es la estrategia que planea la conducción económica en un escenario en que la tasa de interés sigue elevada.

En la primera subasta de este mes, Finanzas renovó sin problemas vencimientos por $4,5 billones, pero ahora encara un compromiso casi cuatro veces mayor. En los últimos días se realizaron una serie de operaciones de canje para bajar el monto a refinanciar, pero los resultados no fueron los esperados.

El mercado también pone atención en el nivel de rollover que convalidará el Ministerio de Economía y si libera o sigue quitando pesos del mercado. Las condiciones serán publicadas este martes por la Secretaría de Finanzas.

“Tras varios meses extendiendo plazos, esperamos una oferta más concentrada en instrumentos cortos y un rollover cercano al 100%, en un contexto en el que las autoridades buscan evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario”, señaló la consultora PPI.