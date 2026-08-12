Juradistas de toda Argentina se reúnen en Chubut

La provincia de Chubut será sede durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto de la IV Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, un evento de relevancia nacional que se realizará en agosto de 2026 bajo el lema “Un camino de Integración entre Jurisdicción y Gestión”, que reunirá a destacados juristas y especialistas para fortalecer la participación ciudadana en el sistema judicial.

La actividad se ha consolidado durante distintas ediciones como el espacio primordial para el intercambio de saberes sobre la implementación y los desafíos del sistema de jurados en la República Argentina. En su desarrollo busca analizar el avance del enjuiciamiento popular como una herramienta clave de transparencia institucional y participación democrática. Está destinado a magistrados, abogados, académicos y al público general.

Bajo la premisa “Un camino de Integración entre Jurisdicción y Gestión”, esta edición pondrá especial énfasis en la articulación necesaria entre las decisiones de los jueces y los modelos de administración judicial.

El evento contará con una apertura institucional encabezada por el Dr. Andrés Giacomone, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, junto al intendente local, Gustavo Sastre.

El programa académico destaca por su marcada perspectiva federal, incluyendo paneles con ministros y magistrados de cortes de Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los expositores debatirán sobre temas críticos como la incidencia de la enseñanza del derecho en la concientización ciudadana, el uso de la tecnología en la gestión de audiencias y la planificación de juicios de alto impacto, entre otros.