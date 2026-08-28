Comenzó la evaluación del INIDEP de la vieira patagónica



El pasado lunes 24 de agosto el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) dio comienzo a la campaña de evaluación de biomasa de vieira patagónica en la Unidad de Manejo B, a bordo del Buque de Investigación Pesquera (BIP) Dr. Eduardo Holmberg.

A lo largo de 21 días de trabajo, los investigadores y técnicos relevarán los bancos de vieira patagónica y evaluarán su biomasa total y de talla comercial, además de realizar muestreos con multired con el objeto de localizar las larvas veliger de vieira en la columna de agua, obtener datos de oceanografía física del área de estudio, registrar macroplásticos y basura en las capturas y recolectar muestras para estudios de talla-peso.

Cabe destacar que el área de investigación abarca la Unidad de Manejo de vieira patagónica denominada B que está situada entre las latitudes 38º00’ y 39º55’ S y las longitudes aproximadas de 55º 10’ y 56°35’ O.