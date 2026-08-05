Fue a reclamar a la escuela de su hijo con un arma blanca

La tarde del martes generó preocupación en los vecinos por un amplio despliegue de personal policial en las inmediaciones de la escuela 790, ubicada en Dorrego y San Martín. El hecho se gestó en las cercanías del establecimiento educativo cuando dos alumnos protagonizaron una pelea.

Como consecuencia del enfrentamiento uno de los adolescentes presentaba lesiones en el rostro, siendo resguardado por las autoridades en el edificio escolar a la espera de ser retirado por sus familiares. Por su parte, el otro joven se retiró del lugar.

Después de algunos minutos ingresó a la escuela el padre del otro adolescente con el fin de reclamar explicaciones sobre lo sucedido con su hijo. La información refiere a una persona con un estado de alteración importante, situación que motivo la presencia del personal de la Comisaría Tercera en la escuela.

Los efectivos policiales que concurrieron constataron que el individuo llevaba entre sus pertenencias un arma blanca que fue secuestrada preventivamente. El hombre fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y, por disposición de la Fiscal de turno, Dra. Romina Carrizo, permaneció en la dependencia policial durante las horas procesales.

Asimismo, se dio intervención al personal de Asesoría de Familia, al Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la División Policía Comunitaria para que realicen un trabajo junto a las autoridades educativas con el fin de poder superar estas diferencias entre los alumnos y sus familias.

Fuente: Jornada