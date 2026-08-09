Entre Ríos busca crear una reserva transfronteriza junto a Corrientes, Uruguay y Brasil

La provincia de Entre Ríos avanza en la creación de una Reserva de Biosfera Transfronteriza junto a Corrientes, Uruguay y Brasil, buscando preservar ecosistemas compartidos y, al mismo tiempo, promover el ecoturismo, la producción sostenible y la integración regional.

La iniciativa fue debatida en una jornada de trabajo realizada en Chajarí, con la participación de representantes de los cuatro territorios involucrados.

Del encuentro participaron autoridades de Corrientes, incluyendo representantes de Parques y Reservas y seis municipios; una delegación de Uruguay, con autoridades del departamento de Artigas y funcionarios del Ministerio de Ambiente; representantes de Brasil, provenientes de Barra do Quaraí y del estado de Rio Grande do Sul; y funcionarios de Entre Ríos, junto a municipios del departamento Federación, instituciones académicas y organizaciones sociales.

También estuvieron presentes equipos técnicos del INTA y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, reforzando el carácter interinstitucional de la propuesta.

Reconocimiento internacional

En caso de obtener la distinción de la Unesco, la iniciativa se convertiría en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo. Este reconocimiento posicionaría a la región como un ejemplo de cooperación ambiental y productiva, integrando territorios con características ecológicas y sociales similares a ambos lados de las fronteras nacionales. Bienestaranimal

Al respecto, Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de Entre Ríos, calificó la reunión como “muy positiva” y destacó el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto.

Por su parte, Marcelo Borghesan, intendente de Chajarí, subrayó que la propuesta abre oportunidades para fortalecer el turismo, la producción sostenible, la educación ambiental y la integración regional.

Próximas etapas

Los equipos técnicos comenzaron a trabajar en la delimitación territorial y en la definición de las primeras fases del proyecto. Las siguientes instancias incluirán encuentros técnicos con municipios entrerrianos, participación de sectores productivos e industriales y planificación de actividades económicas compatibles con la conservación ambiental.

Objetivos principales

– Preservación de ecosistemas compartidos.

– Promoción del ecoturismo como motor de desarrollo regional.

– Producción sostenible que integre actividades económicas con conservación.

– Educación ambiental para comunidades locales.

– Integración regional bajo un esquema de cooperación trinacional.

Importancia estratégica

La creación de una Reserva de Biosfera Transfronteriza no solo implica conservar la biodiversidad, sino también generar un modelo de desarrollo equilibrado. La iniciativa busca compatibilizar la protección de los ecosistemas con las actividades productivas, garantizando beneficios económicos y sociales para las comunidades locales. Ecosistematransformado

Además, el proyecto se inscribe en los compromisos internacionales de Argentina, Uruguay y Brasil en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, fortaleciendo la cooperación regional y la visibilidad global de la región.

La Reserva de Biosfera Transfronteriza propuesta por Entre Ríos representa una oportunidad única para compatibilizar conservación y desarrollo. Al integrar esfuerzos de Argentina, Uruguay y Brasil, la iniciativa busca posicionar a la región como un modelo de cooperación ambiental y productiva con reconocimiento internacional.