El vocero presidencial admitió que el Gobierno desvió fondos para maquillar el “equilibrio fiscal”



El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó hoy que el Gobierno nacional desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del «equilibrio fiscal».

En una nueva polémica, el funcionario afirmó que un porcentaje de las partidas asignadas al “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería financiar exclusivamente la construcción y mantenimiento de obras viales, fue retenido por el Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, confesó Ravier en una entrevista a «El Diario de La Pampa«, provincia de la cual es oriundo.

“Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”, comentó al respecto.

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, indicó Ravier.

Fuente:Agencia NA