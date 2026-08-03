El petróleo cae hasta 7% tras anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Los precios internacionales del petróleo se desploman hasta casi un 7% este lunes y los mercados energéticos se recuperan, ante el freno de los ataques en la guerra de Medio Oriente por nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 6,91%, cotizando en torno a 83,89 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 5,69% y ronda los 79,85 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían vuelto a la zona de los US$100 por el cese en el acuerdo de paz pero en las últimas horas retomaron la tendencia bajista ante el retorno al diálogo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario comunicó que este lunes comenzarán nuevas conversaciones con Irán, luego de suspender una ofensiva que tenía prevista lanzar contra el país, sobre la que aseguró que “habría sido el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial».

La decisión de Estados Unidos de no avanzar respondió, en parte, a pedidos formulados por países aliados a la Casa Blanca. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, junto con los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, promovieron una desescalada del conflicto al considerar que aún existe margen para un acuerdo diplomático.

En este contexto, Trump planteó que se estaría acercando a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz pero más allá de la apertura al diálogo, sostuvo que continuará buscando una vía para poner fin al programa nuclear iraní.