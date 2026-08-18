Desalojan la Alhambra por nuevos sismos y réplicas

En España desalojaron de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra y han interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,7 registrados este martes en Granada. Asimismo, la Diputación de Granada ha cerrado al público todos sus edificios administrativos, los museos y la ciudad deportiva de Armilla.

Las visitas sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras los especialistas evalúan el impacto de los sismos.

Por su parte, los hoteles vienen informando puntualmente a los huéspedes de la situación tras el terremoto del pasado sábado. Incluso, algunos les han reunido para darles instrucciones en caso de presentarse nuevas réplicas, como es el caso del Gran Hotel Luna de Granada. Asimismo, el centro comercial Nevada de Armilla ha desalojado a usuarios y trabajadores por el impacto de los terremotos de la jornada y, como medida preventiva, ha concentrado a los empleados de los comercios en el aparcamiento al aire libre

Cierre de edificios administrativos

Por otro lado, la Diputación de Granada ha informado en un comunicado de que, ante los seísmos de este martes y como medida preventiva, ha cerrado al público todos sus edificios administrativos, los museos y la ciudad deportiva de Armilla.

Solo mantendrá operativos los centros asistenciales dependientes de la Administración provincial para garantizar que se presten de manera adecuada los servicios a sus usuarios. La misma medida ha tomado el Ayuntamiento de Granada, que ha acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.

Permanecerán plenamente operativos los servicios de emergencia y atención asistencial, así como aquellos centros y dispositivos municipales que prestan una atención directa y esencial a la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha trasladado, además, un mensaje de tranquilidad y ha recordado que esta decisión responde exclusivamente a criterios de prevención y prudencia, en coordinación con los servicios técnicos y de emergencia.