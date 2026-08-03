Crece la preocupación por el cierre del paso fronterizo Cristo Redentor con Chile

El Paso fronterizo Cristo Redentor continúa cerrado y la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) emitió un comunicado para advertir la compleja situación que atraviesan los trabajadores que desde hace 20 días se encuentran varados.

En este contexto, este lunes 3 de agosto desde el Gobierno de Mendoza informaron que continuará cerrado, hasta nuevo aviso, el Paso fronterizo Cristo Redentor por las malas condiciones climáticas que azotan la zona desde hace días y que provocó la imagen viral de miles de camiones frenados a la vera de la ruta.

Frente a este desolador panorama, la CNDC emitió un informe actualizado del panorama actual y en el escrito expusieron la compleja situación que viven los camioneros debido a las nevadas y la acumulación de nieve con metros de altura que generó la interrupción de los viajes. “El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera”, comienza el documento.

En este sentido, destacaron que equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalanchas, por lo que no existe fecha definida para la reapertura.

“De persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes es el paso de Jama, en la frontera de la Segunda Región. Se recomienda a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos”, concluye.