Conarpesa reactivaría su operatoria en Rawson

En el marco del proceso de normalización de las actividades tras los hechos ocurridos en las oficinas administrativas de la firma en Puerto Madryn, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó que retomarán sus operaciones productivas en Rawson a partir del próximo lunes 3 de agosto,

El empresario informó que la compañía ya comenzó con la convocatoria del personal para reiniciar la actividad y aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. En ese contexto, indicó que los trabajadores de Puerto Madryn que no estuvieron involucrados en los hechos registrados semanas atrás podrán incorporarse temporalmente a la operatoria en Rawson. «A la gente de Madryn que no está involucrada en el hecho, le pondremos los medios de transporte para que puedan ir también», señaló, mientras continúan las tareas de reparación en la planta madrynense.

Sobre los despidos y la ley de Ficha Limpia

Consultado sobre los 39 despidos dispuestos por la empresa tras los incidentes ocurridos durante la toma de las instalaciones, Álvarez Castellano reveló que algunos de los exempleados intentaron comunicarse con la empresa para expresar su arrepentimiento. «Sé que algunos fueron a hablar mostrando su arrepentimiento, que reconocen lo que hicieron, pero no sabían lo que hacían», sostuvo.

Álvarez Castellano también respondió a las críticas formuladas desde algunos sectores gremiales en relación con la ley de Ficha Limpia y las referencias a antecedentes judiciales vinculados con la empresa. Al respecto, expresó: «Yo respaldo a la ficha limpia en todos sus términos». En ese sentido, relativizó los cuestionamientos basados en sentencias laborales por diferencias en la liquidación de aguinaldos y defendió la trayectoria de la empresa en la actividad pesquera.

«Si en años que llevo yo aquí con mi gente, la única mierda que me pueden sacar son 40 sentencias de un tribunal diciendo que liquidé mal un aguinaldo me pone muy orgulloso», concluyó.