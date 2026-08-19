Centrales sindicales y movimientos sociales marchan este jueves

En un contexto de sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina, la CTA junto a la CTA de los Trabajadores, la CGT, la UTEP y otras organizaciones del campo popular lse movilizan este jueves al Ministerio de Economía.

Esta movilización es parte del plan de acción que vienen realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de Milei. Entre otras cosas, denuncian que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos (alimentos, servicios, alquileres y medicamentos) a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales.

Este miércoles, se realizó una conferencia de prensa en la sede de la CGT. Allí Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma puso en valor la continuidad del plan de lucha unitario: «Que no solamente apunta a denunciar que los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando».

En ese sentido, Godoy afirmó: «Ya no solamente hay un endeudamiento del país que impacta en la vida de futuras generaciones para pagar la deuda externa, sino también esta situación en que la caída del consumo y la caída de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras que obliga al endeudamiento: 20 millones de personas hoy están endeudadas, cerca de 6 millones son morosos. Mientras tanto el gobierno se dice que es un problema de privados».

«La política de Milei es criminal. No solamente nos pone una pistola en la cabeza de los trabajadores y trabajadoras para endeudarnos, además nos mata dejando a las familias sin sus puestos de trabajo», dijo Godoy y remarcó: «seguiremos convocando a nuevas medidas de fuerza que unan al conjunto del pueblo argentino para derrotar definitivamente esta política económica».

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, agregó: «Nosotras somos las compañeras, las cuidadoras comunitarias y las que venimos también compartiendo una pregunta a toda la sociedad y la del gobierno. ¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares? ¿Quién nos cuida a las que nos endeudamos para comprar comida?», dijo y afirmó: «la deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca».

En representación de la CTA de los Trabajadores, su secretario adjunto, Roberto Baradel, dijo: «El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales y demás, o el endeudamiento de aquellas familias que menos tienen y que recurren a usureros y cuando no lo pueden pagar además, eso implica que reclutan en barrios populares, en muy y muy con muchas carencias para el narcotraficante».

Juan Carlos Smith, de la conducción de la CGT y secretario general de FeMPINRA, dijo que esta movilización es parte del plan de lucha conjunto: «Cuando hay una morosidad que implica más del 10% de la ciudadanía, como bien han dicho los compañeros, esto deja de ser un problema personal, se convierte en un problema colectivo, político y social. Cuando más de la mitad de los argentinos tiene algún problema con la deuda y la totalidad de una nación está sujeta a los ajustes que su para pagar el endeudamiento externo, esto también deja de ser un problema personal e individual para convertirse en un problema de la constitución de la propia nación».

Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT afirmó: «cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el presidente y el ministro de economía. Es la política totalmente de ajuste, regresiva y pisando los salarios de los trabajadores, rompiendo el consumo y todo el sistema productivo».

Por último Octavio Arguello, secretario general de la CGT, señaló: «me parece que está a las claras y a la vista de de toda la situación que está viviendo la Argentina, no solamente con todos aquellos ciudadanos que tienen la bendición de tener un trabajo formal y así todo no les alcanza no para llegar a fin de mes, sino para llegar al día 15, con todos aquellos argentinos y argentinas que lamentablemente no tienen la posibilidad de tener un trabajo registrado y la luchan todos los días para poder llevar un plato de comida a su casa».