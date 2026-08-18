Acuerdo para la terminalidad educativa de trabajadores de la pesca en Puerto Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, firmó esta mañana la carta acuerdo para avanzar con la terminalidad educativa para trabajadores y trabajadoras del sector pesquero. De esta manera, se reconoce a la educación como un derecho fundamental y una herramienta central para el desarrollo personal, social y laboral de las personas.

Así, se aprovecharán las propuestas educativas de terminalidad ya existentes, como la Escuela Municipal de Jóvenes y Adultos y el programa municipal Re-egresar. La finalidad de esta propuesta es la generación de una vía institucional de acceso para trabajadores y trabajadoras del sector, contemplando las características propias de la actividad, sin alterar la organización, los contenidos, los requisitos, las modalidades ni las competencias de las instituciones y programas educativos existentes.

Al respecto, el Intendente dijo: «Hoy firmamos la carta acuerdo para avanzar en un proyecto sumamente importante para nuestra comunidad y que tendrá alcance para miles de vecinos madrynenses: la terminalidad educativa para trabajadores y trabajadoras del sector pesquero».

«Gracias al gran trabajo conjunto con la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), avanzaremos con acciones destinadas a facilitar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios obligatorios», agregó Sastre.

Los presentes

La firma del documento, encabezada por el Jefe Comunal, también contó con la rúbrica del presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente; la directora del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino e investigadora del CONICET, María Soledad Schulze, y el secretario general del STIA, Luis Nuñez.