La rana de los alerces resiste

En el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, especialistas confirmaron la permanencia de la rana de los alerces (Batrachyla fitzroya) tras los incendios que afectaron la Isla Grande del Lago Menéndez.

Este anfibio microendémico, exclusivo de esa isla, se encuentra en estado de conservación Vulnerable y su detección post-incendio representa un hito para la biodiversidad patagónica.

Monitoreo post-incendio

Herpetólogos y guardaparques realizaron relevamientos para evaluar el impacto del fuego en flora y fauna. Durante estas tareas lograron detectar nuevamente a la especie, confirmando su persistencia en el área afectada. Este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios sobre la afectación de sus poblaciones; la resiliencia de su hábitat; y la necesidad de reforzar medidas de conservación.

Un anfibio único

La rana de los alerces honra con su nombre al bosque de alerce o lahuán, árbol milenario que puede superar los 2.600 años de edad.

Sus sitios reproductivos se encuentran en el suelo húmedo del bosque y en las costas del lago, lo que la hace especialmente vulnerable a los cambios ambientales.

Especies emblemáticas del Parque

El área protegida conserva ecosistemas de la selva valdiviana y alberga especies únicas:

– Alerce o lahuán (Fitzroya cupressoides): árbol de hasta 60 metros de altura y más de 2.600 años.

– Rana de los alerces: anfibio exclusivo de la Isla Grande del Lago Menéndez.

– Huemul: ciervo andino en peligro crítico de extinción.

– Pudú: el ciervo más pequeño del mundo.

– Gato huiña: felino silvestre que habita los bosques templados de la región.

Importancia ecológica del Parque

El Parque Nacional Los Alerces protege más de 80.000 hectáreas de cuenca y nueve lagos de agua dulce prístina. Sus funciones vitales incluyen:

– Regulación hídrica: evita inundaciones en ciudades como Rosario y Funes.

– Corredor biológico: mantiene la biodiversidad de la selva valdiviana y el bosque andino patagónico.

– Reserva de agua: abastece a comunidades locales con recursos de alta calidad.

– Protección animal: refugio para especies en peligro de extinción.

Un pacto con la naturaleza

La confirmación de la rana de los alerces tras los incendios es un recordatorio de la resiliencia de la vida silvestre, pero también de su fragilidad. La conservación del Parque Nacional Los Alerces es esencial para garantizar la supervivencia de especies únicas y para preservar un ecosistema que combina historia natural, biodiversidad y patrimonio cultural.

El hallazgo de la rana de los alerces en la Isla Grande del Lago Menéndez reafirma la importancia de los monitoreos científicos y de la protección de áreas naturales frente a amenazas como los incendios.

Este anfibio, junto con los alerces milenarios y otras especies emblemáticas, convierte al Parque Nacional Los Alerces en un santuario de vida que exige compromiso colectivo para su conservación.