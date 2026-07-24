Volcó camino a Playa Unión y el test de alcoholemia dio positivo

Una mujer de 31 años protagonizó un vuelco durante la madrugada de este viernes en la Doble Trocha de Playa Unión, a la altura de la Rotonda de la Virgen.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30, cuando un Chevrolet Onix perdió el control, volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. El vehículo sufrió importantes daños materiales.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Playa Unión constataron que la conductora, única ocupante del rodado, ya se encontraba fuera del vehículo y no presentaba lesiones.

Posteriormente intervino personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que realizó el test de alcoholemia. El resultado fue positivo, con 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labraron las infracciones y actuaciones correspondientes. En el operativo tambien trabajaron efectivos policiales.