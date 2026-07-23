Un marinero cayó al mar de un pesquero y fue hallado muerto frente a Puerto Madryn

El cuerpo de un marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, identificado como Eduardo Morales, fue recuperado este jueves poco antes de las 15 en aguas del Mar Argentino, a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. El trabajador había caído al mar desde el buque pesquero Cabo Vírgenes durante la mañana de hoy, y el hallazgo puso fin a un operativo de búsqueda en el que participaron alrededor de 40 embarcaciones.

La empresa Red Chamber Argentina se pronunció tras la muerte del marinero Eduardo Morales, quien cayó al mar mientras trabajaba a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes. A través de un comunicado oficial, expresó sus condolencias a la familia del trabajador, agradeció el operativo de búsqueda desplegado por distintas embarcaciones y aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación del hecho.

El cuerpo de Morales, fue encontrado minutos antes de las 15 por la tripulación del buque pesquero Magdalena, que participaba del operativo de búsqueda iniciado tras el accidente ocurrido alrededor de las 10.30, cuando el trabajador cayó al agua por causas que aún no fueron informadas oficialmente.

La embarcación se encontraba realizando tareas de pesca a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn cuando se produjo el incidente. Tras la alerta, se desplegó un importante operativo del que participaron numerosos buques pesqueros que operaban en la zona, además de la Prefectura Naval Argentina.

En su comunicado, la empresa señaló que desde el momento del accidente se activaron las maniobras de rescate y se dio aviso a la Prefectura y a las embarcaciones cercanas, lo que permitió poner en marcha una búsqueda «intensa, ininterrumpida y exhaustiva», con la colaboración de gran parte de la flota pesquera que trabajaba en el área.

Asimismo, confirmó que el cuerpo de Morales fue hallado por la tripulación del Magdalena y quedó a disposición de las autoridades competentes, que continúan con las actuaciones correspondientes.

El mensaje de la empresa

En el texto difundido oficialmente, Red Chamber expresó sus «más sentidas condolencias» a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Eduardo Morales y aseguró que ya se encuentra brindando el acompañamiento y la asistencia necesaria a sus seres queridos.

«La pérdida representa un profundo dolor para toda la compañía», sostuvo la empresa, que además agradeció a todas las tripulaciones y empresas que participaron del operativo de búsqueda por su rápida respuesta y compromiso con la seguridad marítima.

Por último, la firma reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades durante el proceso administrativo y legal que se lleve adelante para determinar las circunstancias del accidente.

RED CHAMBER) 23-07-2026 -FALLECIMIENTO DE EDUARDO MORALES