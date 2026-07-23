Trump impone nuevos aranceles y mantiene un 10% para la Argentina

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desde este viernes entrará en vigencia un nuevo esquema de aranceles para importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina y la Unión Europea (UE), con tasas que irán del 10 al 12,6 por ciento.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la medida fue adoptada por la administración de Donald Trump como parte de una política destinada a sancionar a las economías que no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue confirmada esta tarde por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que informó la conclusión de una serie de investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas.

Al respecto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tiene como objetivo «corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora».

El mandatario estadounidense estableció el actual arancel general del 10 por ciento, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su anterior esquema de tarifas globales.

En consecuencia, los gravámenes comenzarán a regir desde este viernes 24 de julio, cuando expire el arancel global temporal del 10 por ciento, que el gobierno de Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días.

En tanto, los productos argentinos tendrán una tasa general del 10 por ciento, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores, aunque los rubros beneficiados todavía no fueron precisados, pero según la oficina comercial, permitirían al país «cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso».

Además, se confirmó que la misma alícuota se aplicará a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Por su parte, algunos productos procedentes de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles de entre 10 y 12,5 por ciento, mientras que el resto de los países enfrentarán un gravamen también del 12,5. Anteriormente, la administración Trump había anunciado aranceles de 50 por ciento para productos canadienses y de 25 para aquellos procedentes de Brasil.

En el documento, el gobierno estadounidense anunció que se exceptuará el gravamen para «materias primas que, si estuvieran sujetas a estos aranceles, podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional», o bien productos «que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles». Y también alcanzará aquellas materias primas y manufacturas «que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes o a precios razonables en los Estados Unidos».