Trasladan 30 felinos del ex zoológico de Luján a Estados Unidos y a Sudáfrica

Treinta grandes felinos que aún permanecen en el predio clausurado del ex Zoológico de Luján serán trasladados en agosto de 2026 a santuarios especializados en Estados Unidos y Sudáfrica.

La logística se organizará en dos contingentes de 15 ejemplares cada uno, en lo que se considera el operativo de mayor escala desde que comenzó el proceso de reubicación.

La iniciativa es liderada por la ONG Four Paws International, con sede en Suiza, que coordina junto al Gobierno nacional la salida de los animales hacia destinos donde podrán vivir en condiciones de bienestar y seguridad.

Antecedentes del cierre

El zoológico, ubicado en el km 58 del Acceso Oeste, fue clausurado en febrero de 2020 por graves denuncias de maltrato animal.

Durante años se caracterizó por permitir el contacto directo del público con animales salvajes, una práctica cuestionada por especialistas y organizaciones de protección animal.

Desde entonces, el predio permanece cerrado y bajo un proceso de reconversión. Los más de 60 animales que quedaron allí son objeto de operativos internacionales para su traslado a santuarios.

Traslados previos

En febrero de 2026 se concretaron los primeros movimientos; los osos pardos “Gordo” y “Florencia” fueron derivados al Santuario de Belitsa en Bulgaria. La tigresa de Bengala “Flora” fue trasladada al Felida Big Cat Sanctuary en Países Bajos, aunque lamentablemente falleció semanas después por una peritonitis severa.

Estos casos se priorizaron por la gravedad de sus cuadros clínicos, tras evaluaciones veterinarias realizadas en noviembre de 2025.

Condiciones del traslado

Los destinos de los 30 felinos dependen de la capacidad de recepción de los santuarios y de los protocolos sanitarios de cada país. Una vez concretado el operativo, aún quedarán otros 30 animales en el predio esperando su reubicación.

El proyecto contempla que los animales no podrán ser comercializados ni destinados a actividades turísticas o recreativas. El objetivo es garantizar su recuperación y bienestar en espacios diseñados para su cuidado.

Importancia del plan de rescate

El traslado de los felinos representa un paso clave en la reubicación internacional de fauna y en la erradicación de prácticas de explotación animal. Los santuarios ofrecen espacios amplios y naturales para la vida silvestre; atención veterinaria especializada y condiciones de seguridad y bienestar que no pueden garantizarse en cautiverios urbanos.

El operativo de agosto será un hito en el proceso de rescate de los animales del ex Zoológico de Luján. La acción conjunta de organizaciones internacionales y el Estado argentino busca reparar años de maltrato y ofrecer a los felinos una vida digna en santuarios especializados.