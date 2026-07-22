Alerta amarilla por nevadas en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para la mañana y el mediodía del jueves 23 de julio.

Según el organismo, las zonas afectadas serán alcanzadas por nevadas de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve en sectores cordilleranos, mientras que en las zonas bajas podrían registrarse acumulados de entre 10 y 30 centímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

El alerta abarca los departamentos de Río Senguer, Sarmiento, Meseta de Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Desde Protección Ciudadana recomendaron a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos alcanzados por el fenómeno.