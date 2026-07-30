En Mar del Plata y la Costa Atlántica alarma el resultado de las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno 2026 no lograron el movimiento esperado en Mar del Plata y la Costa Atlántica, con niveles de ocupación turística que encendieron las alarmas entre empresarios del sector. En la ciudad de Mar del Plata, el inicio del receso escolar mostró una ocupación hotelera cercana al 25%, mientras que durante el sábado 25 de julio apenas alcanzó alrededor del 30%, una cifra muy inferior a la habitual para esta época del año, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el sector turístico calificaron los números como preocupantes y señalaron que la temporada invernal quedó muy lejos de las expectativas iniciales.

Sólo el fin de semana

La postal de Mar del Plata durante las vacaciones de invierno fue muy diferente a la esperada. El mayor movimiento se registró durante el sábado y domingo, impulsado principalmente por visitantes de localidades cercanas y público local que aprovechó el buen clima.

Sin embargo, pasada la tarde, la actividad volvió a caer. Según comerciantes y empresarios, durante las noches se observaron calles prácticamente sin movimiento, a excepción del viernes y sábado pasados, restos y bares vacíos, escaso consumos en negocios de ropa.

Los distintos sectores intentaron incentivar la llegada de visitantes con ofertas, promociones bancarias y propuestas especiales, pero el impacto fue menor al esperado.

Pero, la baja actividad no fue exclusiva de Mar del Plata. En otras ciudades de la Costa Atlántica también se registraron números negativos.

En Necochea, el sector hotelero informó una ocupación de apenas 19%, una cifra que generó preocupación entre los prestadores turísticos.

Empresarios de la región calificaron los resultados como “desastrosos” y advirtieron que la menor llegada de turistas impacta directamente en hoteles, gastronomía, comercios y actividades recreativas.

Menos turistas y un consumo más cuidado

El escenario refleja una tendencia que se viene repitiendo durante los últimos meses: los turistas realizan escapadas más cortas, buscan promociones y reducen gastos durante sus viajes.

Mar del Plata, que históricamente es uno de los destinos más elegidos durante los recesos escolares, enfrenta así un invierno con bajo nivel de ocupación y poco movimiento comercial, a pesar de las estrategias implementadas para atraer visitantes.

La expectativa del sector ahora está puesta en los próximos fines de semana y en la posibilidad de recuperar parte de la actividad durante la segunda mitad del receso invernal.