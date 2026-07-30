32 profesionales rindieron el segundo examen de ingreso a las Residencias de Salud 2026

La Secretaría de Salud de Chubut tomó el examen correspondiente al 2° llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, al cual se presentaron un total de 32 profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud.

La instancia de evaluación se desarrolló este lunes en tres sedes: Rawson, en una oficina de la cartera sanitaria provincial; Comodoro Rivadavia, en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa del Chubut.

Hospitales y especialidades

Quienes finalmente resulten seleccionados desempeñarán tareas, a partir del 1° de septiembre próximo, en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.

En este llamado, las especialidades disponibles fueron: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes (Residencias Médicas); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos; y Bioquímica.

Beneficios

A la hora de realizar este llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).



Primer llamado

Vale recordar que tras aprobar el examen correspondiente al primer llamado a concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”, el pasado mes de junio 25 profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud ya comenzaron a formarse como especialistas en los hospitales cabecera de la provincia.