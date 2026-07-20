Se siguen avistando ballenas Sei en las costas chubutenses

El litoral patagónico se ha convertido en un escenario clave para la ciencia marina; en los últimos quince años, la ballena sei experimentó una recuperación poblacional histórica en el Atlántico sudoccidental, transformando al golfo San Jorge en un espacio indispensable para su supervivencia.

Ante este fenómeno, un equipo de investigadores liderado por Mariano Coscarella (CONICET), junto a docentes de la UNPSJB, el NOOA y Rewilding Argentina, decidió rastrear los movimientos de la especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico.

Tecnología satelital tras la pista

Los científicos instalaron transmisores de larga duración en tres ejemplares, capaces de emitir señales durante todo el periplo oceánico. Los primeros datos revelaron que uno de los animales llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción.

Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El mapa de la biodiversidad

La mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Este ecosistema atrae aves marinas, delfines, bancos de peces y otras ballenas, convirtiéndose en un espacio único para la ciencia. Los datos satelitales confirmaron que los sei permanecen en una franja de 30 a 40 km pegada a la costa, alimentándose exclusivamente allí. El área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia hasta el sur de Caleta Olivia.

Estrategias de conservación

Conocer esta dinámica poblacional es fundamental para diseñar estrategias de manejo y evaluar la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del Mar Argentino.

El rigor patagónico y el futuro del avistaje

La investigación enfrenta condiciones extremas: el Golfo San Jorge, con su boca abierta, expone a las embarcaciones a un clima similar al océano abierto. Lograr colocar los equipos en los animales demandó años de ensayos técnicos y colaboración con navegantes locales que conocen los secretos del mar.

Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento.

Descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.