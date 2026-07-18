Se acelera el brote del ébola en la República del Congo



El brote de la especie Bundibugyo del virus del Ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado cifras récord y la mayoría de los nuevos contagios procede de cadenas de transmisión desconocidas, advirtió este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras regresar de Bunia, en la provincia de Ituri, epicentro del brote, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, informó a periodistas en Ginebra que, hasta el 11 de julio, se habían confirmado casi 2000 casos y más de 700 muertes en cinco provincias, lo que convierte a este en el tercer mayor brote de ébola registrado.

“Hemos observado el crecimiento más rápido en un solo mes desde que comenzó este brote y de todos los brotes de ébola que hemos gestionado”, afirmó.

Añadió que en los últimos días se han registrado algunas de las cifras diarias más altas de nuevos contagios, con más de 80 casos confirmados en solo 24 horas.

Cadenas desconocidas

Uno de los hallazgos más preocupantes, según Ihekweazu, es que muchas de las personas fallecidas murieron en sus comunidades sin llegar nunca a un centro de salud ni recibir atención médica.

Pese a los avances en el diagnóstico y a las elevadas tasas de seguimiento de contactos, el 80 % de los nuevos casos no forma parte de las listas de vigilancia, por lo que proceden de cadenas de transmisión desconocidas.

La OMS estima que la magnitud real del brote podría ser entre dos y cuatro veces superior al número de casos actualmente notificados.

“Hay que imaginar que esto es un incendio”, explicó Ihekweazu. “Hay algo que alimenta el fuego en su núcleo y, al mismo tiempo, sigue expandiéndose”.

Aunque hasta el 95 % de los nuevos casos continúa concentrándose en Ituri, donde comenzó el brote, el virus ya se ha propagado recientemente a las provincias de Haut-Uele y Tshopo.

La estrategia de la OMS combina dos frentes de acción: intensificar la respuesta en Ituri e identificar las rutas de desplazamiento de la población para anticipar la aparición de nuevos focos.

El responsable de la OMS pidió además a la comunidad internacional no desanimarse ante la rapidez con la que avanza la enfermedad. “Ahora no es el momento de bajar la guardia”, advirtió.

Ensayos clínicos

Aunque actualmente se están evaluando varios tratamientos experimentales, todavía no existe un tratamiento aprobado para la especie Bundibugyo del virus del Ébola. Sin embargo, la OMS subrayó que las probabilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando los pacientes reciben atención médica desde las primeras fases de la enfermedad.

“Debemos detectar los casos antes y llevarlos a recibir atención lo antes posible”, señaló Ihekweazu, con el fin de reducir la transmisión comunitaria.

Consultado sobre los recientes ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias, Ihekweazu sostuvo que la mejor forma de prevenirlos es actuar con transparencia y fortalecer la confianza de las comunidades.

Antes de abrir un nuevo centro de tratamiento, explicó, la OMS invita a los líderes comunitarios a conocer las instalaciones y conversar con el personal sanitario.

La organización busca demostrar que los pacientes no serán abandonados y que, además del tratamiento, recibirán alimentación y podrán mantener el contacto con sus familias.

Mientras continúa la lucha por contener el brote, Ihekweazu insistió en que la respuesta requiere un mayor compromiso internacional.

“Necesitamos que el mundo actúe unido, no solo por solidaridad con la República Democrática del Congo, sino también por nuestro propio interés. Cuanto más hagamos ahora, mejor preparados estaremos para el futuro”, afirmó.

El responsable de la OMS recordó que, paralelamente, los Estados Miembros negocian en Ginebra el anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS) del futuro Acuerdo sobre Pandemias, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información genética sobre patógenos con potencial pandémico y garantizar un acceso más equitativo a vacunas y tratamientos.