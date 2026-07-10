Prefectura aeroevacuó a un tripulante de un buque pesquero

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó una compleja aeroevacuación de emergencia para asistir a uno de los tripulantes del buque pesquero Conara I, de bandera argentina, quien presentó dolor en el pecho y dificultades para respirar mientras la embarcación navegaba a 187 millas náuticas, a unos 346 kilómetros mar adentro de la ciudad de Puerto Madryn.

El procedimiento se inició cuando el capitán del buque solicitó una aeroevacuación al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia, tras informar el estado de salud del tripulante.

De inmediato, especialistas del servicio médico de la Autoridad Marítima nacional realizaron una radioconsulta con el personal embarcado, brindaron las primeras indicaciones sanitarias y efectuaron sucesivas evaluaciones del paciente. Ante la persistencia del cuadro clínico y luego de una interconsulta médica, se dispuso realizar una aeroevacuación de urgencia.

Para llevar adelante el operativo, se coordinó el despliegue de un helicóptero PA-41 de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y de un avión PA-25, que brindó apoyo durante la misión para reforzar la seguridad de la operación. Asimismo, se indicó al capitán que modificara el rumbo del buque con destino a Rawson para reducir la distancia que debían recorrer las aeronaves.

Luego de alcanzar la posición del buque, el helicóptero realizó la maniobra de rescate utilizando una canasta de rescate y aeroevacuó al tripulante, quien fue trasladado hasta el Aeropuerto de Trelew.

Una vez en tierra, personal sanitario asistió al paciente y lo trasladó a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Gracias a la rápida respuesta de la Institución, el operativo concluyó con éxito, permitiendo que el tripulante fuera atendido en tierra en el menor tiempo posible.