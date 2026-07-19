Podría aplazarse de nuevo el empleo del ETIAS en Europa

La implantación del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), prevista para el último trimestre del año en Europa, podría retrasarse de nuevo. De acuerdo con una información del Financial Times, la Unión Europea prevé retrasar su entrada en vigor hasta 2027, teniendo en cuenta las dificultades que está suponiendo la introducción del Sistema de Entradas y Salidas de Schengen (EES). Los ciudadanos de países exentos de visado, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia, necesitan la autorización ETIAS para estancias de hasta 90 días en Europa. La entrada en vigor de este permiso, que tendrá una validez de tres años desde su adquisición, se ha aplazado en varias ocasiones.

La UE podría tomar esta decisión en medio del caos que se está registrando en muchos aeropuertos europeos, con largas horas de espera, por la introducción del EES, el control fronterizo electrónico para nacionales de terceros países. La propia Comisión Europea ha reconocido que los Estados miembros «siguen resolviendo problemas a día de hoy» en la aplicación de este procedimiento, pero señala que «es imposible suspender por completo el sistema». No lo considera necesario «porque, en la práctica, lo que realmente lleva un poco más de tiempo es el registro biométrico», explicó a EFE una fuente comunitaria tras las peticiones del sector.

Ahora, el lanzamiento del ETIAS, un programa separado del anterior, también podría sufrir retrasos, según Financial Times, después de que la «puesta en marcha caótica» del sistema electrónico de control fronterizo EES haya «alterado las visitas al bloque».

Hasta 2027

De acuerdo con esa información, ese sistema se retrasará hasta 2027. Aunque su web mantiene que empezará a funcionar en el último trimestre de 2026 y no se ha pospuesto oficialmente, el diario británico asegura que «es poco probable que se implante este año».

Al igual que el sistema ESTA de Estados Unidos, el ETIAS obligará a los solicitantes a pagar 20 euros y someterse a comprobaciones de seguridad antes de viajar.

Está previsto que cuando entre en funcionamiento, haya un periodo transitorio de al menos seis meses. «Los viajeros deberán solicitar su autorización de viaje durante este periodo, pero no se les denegará la entrada si no la tienen, siempre que cumplan las demás condiciones de entrada», han explicado desde la UE.

Resolver primero la introducción del EES

La agencia encargada de aplicar el ETIAS, EU-Lisa, ha reconocido que no es «viable» lanzarlo a finales de este año como estaba previsto, tras los «fallos técnicos» y el «despliegue lento» del EES, en vigor en el espacio Schengen desde abril. Sustituyó el sellado de pasaportes para la mayoría de los viajeros de fuera de la UE por un sistema digital que registra entradas y salidas junto a datos biométricos, entre ellos huellas dactilares e imágenes faciales.

El sistema está diseñado para reforzar la seguridad fronteriza, identificar a quienes exceden la duración del visado y agilizar la gestión de las fronteras exteriores, sin embargo, el sector aéreo europeo sostiene que su implantación está teniendo el efecto contrario en muchos aeropuertos.