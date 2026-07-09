Nueva muestra artística en la Casa de la Cultura de Madryn

Este jueves 9 de julio a las 19:30 horas, en la Sala Illid de la Casa de la Cultura, de Roque Sáenz Peña 86 de Puerto Madryn, el artista plástico local Claudio Omar Segundo inaugurará la muestra “Hoy más que nunca de pie”.

Nacido y criado en Puerto Madryn, Segundo se desarrolla como pintor, muralista y dibujante y define a la ciudad como parte profunda de su identidad. Además de su obra personal, comparte su pasión a través de los Talleres Culturales municipales, donde trabaja el arte como herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro.

Sobre la muestra, el propio artista explicó que la exposición no responde a una temática única, sino que es un recorrido por diferentes inquietudes, emociones e ideas que fueron apareciendo en su camino. Describió la propuesta como una actitud frente a la vida, seguir creando, resistiendo y encontrando en el arte una forma de transmitir algo a quien contempla cada obra.

La muestra podrá visitarse hasta el 5 de agosto.