Música en vivo y teatro infantil este fin de semana en Madryn



Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn invitaron este fin de semana a disfrutar de una propuesta cultural variada en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60.

El viernes 10 de julio a las 21 horas, el ciclo “Nuestros Músicos” contará con la presentación de Laura Stepa, cantante solista de registro mezzosoprano oriunda de Comodoro Rivadavia y radicada en Puerto Madryn desde hace poco más de un año. Intérprete de baladas, jazz, boleros y tangos, Stepa retorna a los escenarios de la mano del pianista Agustín Urrutia, referente de la música local, con un repertorio intimista que recorrerá diversas emociones.

Con una trayectoria que incluye participaciones en ferias del libro, grabaciones de jingles y el primer lugar en el concurso “Buscando las nuevas voces del tango” de FM Plus en 2006, la artista promete una velada cargada de sensibilidad y calidez.

El valor de la entrada es de 15.000 mil pesos y puede adquirirse de forma anticipada en el Teatro del Muelle, de 9 a 13 horas.

Pu Ngenko (Guardianes del Agua)

El sábado 11 de julio a las 17 horas llegará al Teatro del Muelle la obra infantil “Pu Ngenko (Guardianes del Agua)”, dirigida por Carolina Ponce de León y protagonizada por Andrea Despo y Jacky Falcón. El espectáculo combina narración escénica, teatro, sombras e historias antiguas de los pueblos mapuche y tehuelche para invitar al público a recorrer otros mundos y conocer a los guardianes y protectores del agua.

La propuesta, orientada a toda la familia con especial foco en las infancias, aborda la conciencia sobre el cuidado del agua desde la cosmovisión de los pueblos originarios de la Patagonia, con variados estímulos sensoriales y relatos fundacionales como el Piam de Treng Treng y Kay Kay y la historia tehuelche de Goos la ballena.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 mil pesos con una promoción de 4×3 y pueden solicitarse a los teléfonos 280 467-4075 y 280 507-6404. En puerta, el día del espectáculo, el valor será de 25.000 mil pesos.