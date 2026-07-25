Marta Minujín será reconocida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

La artista Marta Minujín será reconocida el próximo 13 de agosto como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, una distinción que será entregada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, en reconocimiento a su trayectoria y a su producción artística. La medida distingue una carrera marcada por la experimentación, el arte efímero, las obras monumentales y la participación del público, elementos que atravesaron buena parte de sus creaciones desde sus primeros happenings en la década de 1960.

Una vida dedicada al arte

Nacida el 30 de enero de 1943 en el barrio porteño de San Telmo, Minujín comenzó desde muy joven su formación artística y pasó por distintas escuelas en las que estudió pintura, escultura y dibujo. En 1961 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió instalarse en París, donde entró en contacto con las nuevas corrientes artísticas y comenzó a trabajar con materiales como cajas de cartón y colchones. En 1963 realizó “La Destrucción”, uno de sus primeros grandes happenings, para el que convocó a otros artistas a intervenir sus obras antes de destruirlas con fuego y hachas.

De regreso en Buenos Aires, durante la década de 1960 desarrolló algunas de las experiencias que marcaron su trayectoria. Entre ellas estuvieron “Eróticos en Technicolor” y “¡Revuélquese y viva!”, de 1964; “La Menesunda”, realizada en 1965 junto con Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella, y “El Batacazo”, también de ese año. En 1964 recibió el Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella y en 1966 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim, que le permitió vincularse con la vanguardia de Nueva York. Allí presentó en 1967 “Minuphone”, una cabina telefónica que incorporaba recursos tecnológicos y proponía la participación del público.

Durante los años siguientes amplió sus trabajos hacia instalaciones, performances y obras de gran escala. En la década de 1970 realizó experiencias como “Comunicando con tierra”, “Repollos” y “Toronjas”, y comenzó a desarrollar una serie vinculada con la caída de los mitos universales y nacionales. En 1979 levantó sobre la avenida 9 de Julio un obelisco de 30 metros recubierto por 30.000 panes dulces, que luego fueron distribuidos entre el público.

En 1983 realizó “El Partenón de libros prohibidos” y dos años después realizó junto con Andy Warhol la foto-performance “El pago de la deuda externa”, en la que utilizó choclos como parte de la acción artística.

La obra de Minujín fue presentada en decenas de exposiciones individuales y colectivas y forma parte de colecciones de instituciones de la Argentina y del exterior, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de Francia y la Tate de Liverpool. En 1982 recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Experiencias y en 2002 obtuvo nuevamente esa distinción, en Instalaciones y Performances.

Décadas después continuó recreando y desarrollando algunos de sus proyectos: en 2018 presentó una nueva versión del “Partenón de libros prohibidos” en Documenta, en Kassel, Alemania; en 2019 llevó “La Menesunda Reloaded” al New Museum de Nueva York; en 2020 produjo “Pandemia”, y en 2021 presentó en Inglaterra un Big Ben acostado construido con libros políticos.

Años atrás, Minujín tuvo además una presencia central en la programación de vacaciones del Palacio Libertad. En julio de 2024 se instaló en la explanada “La escultura de los sueños”, una estructura inflable monumental de nueve metros de largo y 16 piezas que podía ser recorrida por el público. La propuesta combinaba colores, sonidos y un recorrido interior pensado como una experiencia inmersiva. En las vacaciones de invierno de 2025 regresó con “Golosina emocional”, una escultura inflable de 12 metros de largo formada por ambientes recorribles, que recibió a miles de visitantes.

Ese vínculo continúa durante las vacaciones de invierno de este año con “La fábrica de Marta”, una instalación inspirada en la obra de Minujín que forma parte de la programación de Vacaciones en el Palacio. Con coordinación de Chicos al Arte, la propuesta transforma La Gran Lámpara del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento-Palacio Libertad en una fábrica colectiva en la que los participantes imprimen, recortan, pegan y montan una exposición. La actividad está destinada a chicos a partir de los cuatro años y se realiza hasta el 2 de agosto, los viernes, sábados y domingos, de 15 a 19.

Esta distinción se suma a las entregadas a referentes fundamentales de la cultura del país como Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Aldo Sessa, Mauricio Wainrot, Eduardo Costantini, Moria Casán, Lía Jelín, Valeria Lynch y Mario Benzecry.