Investigarán la muerte de una ballena jorobada enmallada en la zona chilena de Antofagasta

La organización internacional WWF manifestó su profunda preocupación tras el hallazgo de un ejemplar juvenil de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) muerto y completamente enmallado en redes de pesca en la playa Hornitos, Región de Antofagasta.

El caso vuelve a poner en evidencia una de las mayores amenazas para los cetáceos y resalta la necesidad de reforzar la prevención, fiscalización y sanción de estos hechos.

Solicitud de investigación y sanciones

WWF instó a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas de la muerte del animal e identificar eventuales responsabilidades.

Y, consecuentemente, aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracción a la normativa ambiental y pesquera.

“Cada ballena que muere por causas evitables representa una pérdida irreparable para la biodiversidad (…). Es indispensable esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas para identificar la propiedad y ubicación de las artes de pesca”, expresó Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina de WWF Chile.

Principal amenaza para las grandes ballenas

Las interacciones con actividades pesqueras y la presencia de redes a la deriva constituyen la primera causa de muerte de grandes cetáceos a nivel mundial, con un incremento de registros en Chile y el Pacífico Oriental.

En el país, la ballena jorobada está clasificada como especie vulnerable, enfrentando además otros riesgos críticos:

– Colisiones con embarcaciones

– Contaminación y ruido submarino

– Efectos del cambio climático AdaptaciónClimática