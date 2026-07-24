Fue en busca de un amigo a la comisaría y quedó detenido

Un curioso hecho se registró durante la noche del jueves en la Comisaría Seccional Tercera de Trelew, cuando un hombre que se presentó para consultar por la situación de un amigo terminó detenido al constatarse que era requerido por la Justicia.

El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando el ciudadano se acercó a la dependencia policial para saber si un conocido se encontraba alojado en alguna comisaría de la ciudad.

Tras la consulta realizada por el personal de guardia a través de la Red Policial, se confirmó que la persona por la que preguntaba se encontraba detenida en la Comisaría Distrito Cuarta de Trelew.

En ese contexto, los efectivos procedieron a identificar al consultante y, al verificar sus datos en el sistema informático, detectaron que registraba un pedido de captura y detención vigente.

De inmediato se concretó la aprehensión de F.M. A., de 32 años, en cumplimiento de la orden judicial emitida por la jueza penal Mirta del Valle Moreno.

El hombre quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.