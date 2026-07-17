Folclore y teatro para este fin de semana en Puerto Madryn

Este fin de semana, en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se presentarán dos propuestas artísticas. El viernes 17 de julio se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Nuestros Músicos”, mientras que el sábado 18 subirá a escena la obra dramática “Los bandidos de Braintree”.

“Entre amigos”

En el marco del ciclo “Nuestros Músicos”, el viernes 17 de julioa las 21 horas se presentará el Grupo Folclórico Tradicional Festivaleros con el espectáculo “Entre amigos”.

La agrupación, conformada en marzo de 2024, participó en peñas y festivales de distintos puntos de Chubut. Está integrada por Sergio Jiménez, oriundo de Santiago del Estero, en guitarra y voz; Elías Barroso, en guitarra y voz y Pedro Acosta, primera guitarra y voz, ambos de Puerto Madryn.

Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos.

“Los bandidos de Braintree”

El sábado 18 de julio a las 21 horas, el grupo de teatro independiente Laboratorio Teatro de Arte (L.T.A.) presentará la obra “Los bandidos de Braintree”, basada en la historia de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti.

Los protagonistas, dos trabajadores de origen italiano y militancia anarquista radicados en Massachusetts, fueron acusados de un crimen que no habían cometido.

La puesta expone la naturaleza xenófoba, totalitaria y clasista del sistema judicial estadounidense, que, sometido a las presiones de los sectores dominantes, sacrifica la verdad, las garantías del debido proceso y la vida de personas inocentes.

La obra, escrita en 2025 por Pietro Gori, constituye la cuarta producción del grupo teatral y cuenta con las actuaciones de Johana Aguiar, Lucas Cáceres, Tana Damen, Dante López Dorigoni, José Lucero y Soledad Pereyra. Además, la asistencia técnica está a cargo de Daniela Retamal y la asistencia de producción de Jorge Douglas Price.

En este caso, el ingreso tendrá un valor de 20.000 pesos.

Las entradas se pueden adquirir en el Teatro del Muelle de lunes a viernes de 9 a 13 horas o un hora antes de cada función.