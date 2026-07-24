En Ezeiza estrenan el nuevo espacio de arribos para vuelos nacionales e internacionales

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza avanza con una nueva etapa de modernización de su infraestructura. En esta oportunidad, puso en funcionamiento una renovada área de arribos domésticos en la Terminal A, una obra que forma parte de un proceso integral de reconfiguración de las terminales y que apunta a optimizar la circulación de pasajeros, mejorar la experiencia de viaje y acompañar el crecimiento de la operación aérea.

La iniciativa permitirá unificar en un mismo sector los arribos de vuelos nacionales e internacionales, generando procesos más eficientes y una circulación más fluida dentro del principal aeropuerto del país.

Cómo es la nueva área de arribos

La remodelación implicó la recuperación y puesta en valor de un espacio de aproximadamente 1100 metros cuadrados que anteriormente estaba destinado al check-in y permanecía sin uso dentro de la Terminal A. La intervención incluyó la instalación de una nueva cinta de equipajes, el desmontaje de estructuras existentes y la incorporación de nuevos revestimientos, cerramientos y antecámaras para facilitar el ingreso de los pasajeros que llegan al aeropuerto.

Además, se renovó completamente la iluminación y la señalética, con el objetivo de hacer más simple la orientación de los viajeros y brindar mayor comodidad durante el proceso de arribo. La nueva configuración concentra en la Terminal A la llegada de pasajeros provenientes de vuelos domésticos e internacionales. Esta reorganización mejora la circulación dentro del aeropuerto, reduce la dispersión de los flujos de viajeros y permite aprovechar mejor los espacios disponibles para futuras ampliaciones operativas.

Uno de los cambios más relevantes derivados de esta reconfiguración es la nueva función que tendrá la Terminal C. A partir de esta reorganización, ese edificio será utilizado únicamente para las partidas de vuelos domésticos, liberando superficie para ampliar las áreas de preembarque.

Esta decisión permitirá incorporar nuevas salas de embarque y aumentar la capacidad disponible para los pasajeros que viajan dentro del país o hacia destinos regionales, acompañando el crecimiento sostenido que viene registrando el mercado aerocomercial argentino.

Una obra pensada para mejorar la operación aeroportuaria

Desde Aeropuertos Argentina explicaron que la intervención no solo apunta a ofrecer mayor comodidad a los viajeros, sino también a optimizar el funcionamiento operativo del aeropuerto. El gerente de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Emiliano Sotelo, destacó que la obra permitió liberar nuevos espacios destinados a ampliar el sector de preembarque para vuelos nacionales y regionales, incorporando más salas de espera y una mayor capacidad para responder al incremento del tráfico aéreo.

Asimismo, señaló que la unificación de los arribos regionales e internacionales dentro de una misma terminal permitirá desarrollar procesos más ágiles y eficientes en beneficio de los pasajeros. La remodelación forma parte del plan de inversiones que Aeropuertos Argentina lleva adelante para modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.

La empresa sostiene que estas obras buscan elevar los estándares de calidad, confort y seguridad en las terminales, incorporando nuevas tecnologías y adecuando los espacios al crecimiento de la demanda.