Allanamientos por amenaza con arma de fuego en Trelew

Este viernes al mediodía se realizó un allanamiento en calle Dolavon al 4400 de Trelew. El motivo fue la denuncia de un joven de 21 años el pasado lunes, que fue abordado en su vivienda y amenazado con armas de fuego luego de ser agredido físicamente por cuatro hombres.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en inmediaciones de Gales y Costanera. Según la denuncia, la víctima se encontraba en el patio delantero de su domicilio cuando arribó una camioneta Ford EcoSport negra, de la que descendieroncuatro personas.

Uno de los hombres le propinó un golpe de puño en el rostro, mientras que otros dos exhibieron armas de fuego y lo apuntaron de manera directa, amenazandolopara que abandonara la vivienda.

La denuncia fue radicada horas más tarde en la Subcomisaría del barrio Inta. La causa fue caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso con lesiones leves.

Personal de dicha comisaría realizó los allanamientos este viernes. Colaboró la División Canes de la ciudad.

Fuentes oficiales revelaron que la causa se originó a partir de denuncias por presuntos delitos de abuso de arma y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en perjuicio de dos vecinos identificados como A.F.L. y A.R.A.

Según la investigación, uno de los episodios más graves ocurrió cuando A.R.A. se encontraba en el patio delantero de su vivienda y observó la llegada de una camioneta Ford EcoSport negra, de la que descendieron varios individuos.