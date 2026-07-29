Esquel invita a disfrutar de la temporada de nieve

La ciudad de Esquel culmina el mes de julio con nevadas y crece la expectativa turística. La Trochita amplía sus salidas, el Parque Nacional Los Alerces se tiñe de blanco y La Hoya continúa con la habilitación de más pistas para esquiadores intermedios y avanzados.

El domingo 26 de julio, la ciudad de Esquel amaneció cubierta por un manto blanco luego de que se confirmaran los pronósticos de nieve para la región cordillerana de Chubut. La ciudad recibe a visitantes de todo el país con su postal invernal.

La Hoya suma pistas para esquiadores de mayor nivel

La nieve caída se traduce, además, en buenas noticias para el centro de esquí La Hoya, ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad. Tras su apertura oficial a mediados de julio, el cerro fue ampliando de manera progresiva su oferta de pistas y medios de elevación, a medida que las condiciones de nieve lo permitieron.

Entre las últimas novedades, La Hoya habilitó la Telesilla del Cañadón y el medio de elevación El Sol, que permiten acceder a sectores medios y altos de la montaña. Junto con estas aperturas, se sumaron las pistas Estadio y Travesía del Estadio, especialmente pensadas para esquiadores y snowboarders con experiencia. Se trata de trazados con pendientes pronunciadas y curvas cerradas, orientados a quienes buscan un mayor desafío técnico sobre la nieve.

Según la empresa concesionaria, la intención es ampliar cada vez más la superficie esquiable, con la incorporación de nuevas pistas confirmadas en las próximas horas y el aprovechamiento de la calidad característica de su nieve en polvo, seca y de gran calidad.

Los precios para esquiadores serán de $100.000 y para peatones, de $20.000. Los pases se obtienen directamente desde la web skilahoya.com.

La Trochita confirma nuevas salidas y se tiñe de blanco

Si viajar en el Viejo Expreso Patagónico ya representa una experiencia auténtica y un verdadero viaje en el tiempo, hacerlo entre paisajes nevados es algo irrepetible.

La Trochita confirma su cronograma de salidas con partidas los días jueves y sábados, con la posibilidad de sumar nuevas frecuencias, como ocurrió el lunes 27 de julio ante la demanda de visitantes.

Este recorrido imperdible atraviesa el valle que une Esquel y Nahuelpan y es un verdadero clásico del destino. Podés adquirir tus boletos en www.latrochita.org.ar.

El Parque Nacional Los Alerces

El Patrimonio de la Humanidad sigue activo durante el invierno. Con paisajes que ahora se tiñen de blanco, Los Alerces mantiene sus excursiones identitarias, como la visita al Alerzal Milenario, al Glaciar Torrecillas y la expedición al Lago Kruger, una experiencia que combina navegación lacustre, trekking y caminata con raquetas.

En las últimas horas, se habilitó la senda al Portezuelo, un trayecto de dificultad media a alta, con la posibilidad de realizar el recorrido con raquetas ante la presencia de nieve.

Esquel espera agosto con optimismo

La ciudad mantiene durante agosto todos sus atractivos invernales y, además, suma una nueva propuesta para turistas y deportistas. Durante este mes se llevarán a cabo los Juegos de Montaña, con más de 10 deportes que incluyen escalada indoor, ski, mountain bike, trail, parapente y el imperdible Tetratlón.

Los eventos se desarrollarán durante agosto, septiembre y octubre, lo que abre la posibilidad de una escapada para hacer turismo deportivo.

¿Tenés dudas sobre cómo planificar tu visita? Turismo Esquel está para ayudarte. Escribinos al +542945529616.