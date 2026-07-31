En Argentina cayó 11% la recuperación de plásticos

Durante 2025, la industria del reciclaje de plásticos en Argentina procesó más de 235.000 toneladas, un volumen que refleja una retracción interanual del 11% en la recuperación total de estos materiales a nivel nacional.

Los datos forman parte del nuevo Índice de Reciclaje 2025, un relevamiento anual elaborado conjuntamente por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS) tras consultar a 150 empresas de todo el país. El informe técnico detalla que durante el último año se logró la recuperación de 235.352 toneladas de plásticos.

Del volumen general, 198.025 toneladas correspondieron al reciclado mecánico, un proceso que registró un descenso del 15% frente a los indicadores del ciclo anterior. En contrapartida, la revalorización energética experimentó un aumento del 23% al alcanzar las 37.327 toneladas procesadas. Esta última tecnología permite aprovechar el alto poder calorífico de los residuos como combustible alternativo en hornos cementeros.

El análisis del relevamiento indica que la tendencia se vincula a la baja del consumo en Argentina, sumado a la coyuntura del mercado internacional que presenta fluctuaciones de precios.

Plásticos recuperados en Argentina

A raíz de estas variables, la proporción de plásticos posconsumo domésticos reciclados se situó en 14,6% en 2025, frente al 25,8% del período anterior. De igual modo, la participación del plástico reciclado sobre el total del consumo nacional se ubicó en el 12,44%, en comparación con el 16,66% registrado en 2024.

“Los resultados de este año reflejan el impacto que pueden tener las condiciones del mercado sobre el reciclado, pero también ponen en evidencia los desafíos estructurales que aún tenemos por delante. Es fundamental avanzar con políticas como una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases, tal como existe en Europa desde hace más de veinte años y también en algunos países de la región, como Uruguay y Chile, entre otros. Además, es necesario desarrollar la infraestructura y la logística, mejorar la gestión integral de los residuos, fortalecer la educación ambiental y promover la separación en origen. De esta manera, se generará un circuito virtuoso en todo el país, donde los plásticos posconsumo se incorporen al sistema productivo como nuevos recursos”, expresó Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas. Bienestaranimal

Más allá de la caída registrada, el desempeño histórico del sector refleja una expansión sostenida. En poco más de dos décadas, el volumen de plásticos recuperados en Argentina se multiplicó por cinco y consolidó al reciclado como uno de los principales pilares de la economía circular en el país.

La industria recicladora plástica cuenta con presencia federal, capacidad instalada y tecnología para seguir creciendo. Junto con los transformadores, productores de materias primas y marcas, toda la cadena de valor viene impulsando la transición hacia una economía circular mediante el ecodiseño, las certificaciones de contenido reciclado y el desarrollo de resinas y productos con contenido reciclado que hoy abastecen a mercados.

Este potencial productivo existe y continúa generando empleo e innovación; el desafío es consolidarlo con un marco nacional legislativo que asegure el abastecimiento de materiales reciclados, fortalezca la gestión de los residuos y brinde previsibilidad para que las inversiones en economía circular sigan expandiéndose.