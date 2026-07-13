El petróleo trepa un 3% ante reactivación del conflicto en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo suben y se acercan a la zona de los US$80 este lunes, luego de que se reanuden los ataques entre Estados Unidos e Irán y se vuelva a cerrar el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,51%, cotizando a 77,92 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,73% y se ubica en 73,36 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.