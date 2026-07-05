El equipo económico presenta la hoja de ruta para afrontar los pagos de deuda hasta 2027

El equipo económico, comandado por Luis Caputo, se prepara para presentar este lunes la hoja de ruta con la cual cumplirá con sus obligaciones financieras pactadas hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades, destacaron la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales.

En el corto plazo asoman los US$ 4.300 millones que deberá afrontar el próximo 9 de julio, correspondientes al pago con bonistas privados.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó la presentación oficial que tendrá lugar el próximo lunes.

«El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán», dijo durante una entrevista en un streaming oficialista.

Desde el equipo económico definieron la propuesta como «un programa financiero muy conservador en términos de lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones».

El esquema se basa en el «armado de colchones en 2026» para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar «con mucha holgura» al 2027.

Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento «está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027«. Esto explicó una nueva baja del riesgo país a la zona de los 415 puntos, demostrando una mayor confianza de los inversores en que la Argentina cumplirá con sus obligaciones.

Furiase remarcó que el próximo año «va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año». Esta situación permitiría «sacar tensión e incertidumbre«, factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se han buscado «fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas».

En ese sentido, aclaró que «el endeudamiento en ley extranjera es una opción», pero que no están «obligados a emitir bonos» bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

Fuente: Agencia NA