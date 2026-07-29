Dos detenidos con un arma de fuego casera

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos en Trelew, luego de un procedimiento realizado por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) durante un patrullaje preventivo en el barrio Abel Amaya.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió cuando el personal observó a dos hombres circulando por calle 25 de Mayo, uno de ellos trasladando un carro con diversos elementos en su interior.

Al advertir la presencia policial, ambos aceleraron su marcha, lo que motivó su intercepción para proceder a su identificación. En ese momento, uno de los jóvenes adoptó una actitud hostil y agresiva hacia los efectivos, profirió insultos y se mostró reticente a cumplir las órdenes impartidas.

Mientras era demorado, de entre sus prendas cayó un arma de fuego de fabricación artesanal tipo pistola, con empuñadura de madera, que tenía un cartucho alojado en la recámara, por lo que fue inmediatamente detenido.

En forma simultánea, el otro joven entorpeció el desarrollo del procedimiento, por lo que también fue demorado en carácter contravencional.

Durante el operativo, la Policía secuestró un arma de fuego casera y un cartucho de munición. Ambos aprehendidos, de 20 años, quedaron a disposición de la Justicia.