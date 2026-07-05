Deportivo Madryn cayó por 2-1 ante Colón

Deportivo Madryn dperdó por 2-1 frente a Colón en el estadio Abel Sastre, por la 19ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto aurinegro fue superior durante varios pasajes del encuentro, abrió el marcador en el segundo tiempo, pero el Sabalero encontró la igualdad y, cuando el empate parecía sellado, Colón logró el segundo gol del encuentro que lo puso en ventaja hasta el término del partido.

– Síntesis –

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Álvaro Dionisio, Alejandro Gutiérrez Arango, Claudio Corvalán, Diego Martínez; Leonardo Marinucci, Marcelo Meli, Federico Recalde, Gabriel Gudiño, Camilo Machado; Nicolás Servetto. DT: Luis García.

Colón de Santa Fe:Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz, Darío Sarmiento; Julián Marcioni, Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles, ST: 7m N. Servetto (DM); 25m J. Marcioni (C); 42m A. Bonansea (C).

Cambios, PT: 35m Agustín Toledo x Thaller (C); ST: 9m Franco García x Antonio (C); 16m Yvo Calleros x Gudiño (DM); 22m Agustín Sosa x Dionisio (DM) y Fernando Bersano x Machado (DM); 32m Máximo Ingravidi x Sarmiento (C); 35m Luis Silba x Recalde (DM) y Juan Peinipil x Servetto (DM).

Amarillas: Gudiño (DM); Antonio (C).

Árbitro: Gastón Monson Brizuela.

Estadio: Abel Sastre.

Foto: Canal 12 Web