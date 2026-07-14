Convocan a familias de acogimiento para brindar cuidado transitorio a dos hermanos

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn, convoca a personas, parejas o grupos familiares de la comunidad a sumarse al Programa de Acogimiento Familiar, con el objetivo de brindar un entorno de cuidado, contención y protección a dos hermanos, de 6 meses y 3 años, que actualmente necesitan una respuesta transitoria mientras se resuelve su situación.

Cabe destacar que esta iniciativa constituye una medida de protección excepcional destinada a garantizar el derecho de niños y niñas a crecer en un ambiente familiar cuando, por distintas circunstancias, no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen. Se trata de un cuidado de carácter transitorio, que no implica una adopción, sino el compromiso solidario de ofrecer afecto, estabilidad y acompañamiento durante el tiempo que sea necesario.

Una red de cuidado y acogimiento

Al respecto, la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, María Ayelén Diogo, destacó: «Cada convocatoria representa una oportunidad para que un niño o una niña pueda atravesar un momento muy difícil de su vida en el calor de un hogar. Hoy necesitamos que se pueda recibir a estos dos hermanos y ofrecerles, de manera transitoria, aquello que todo niño necesita: cuidado, afecto, estabilidad y presencia adulta».

Además, invitó a la comunidad a conocer esta modalidad y a sumarse a una red de familias «que hace una diferencia real en la vida de niños y niñas de nuestra ciudad».

Cómo formar parte del programa

Desde el equipo técnico se recuerda que las familias de acogimiento reciben capacitación, orientación y seguimiento profesional permanente, brindándoles herramientas para transitar esta experiencia de manera acompañada y fortaleciendo su rol como espacio de cuidado temporal.

La convocatoria está dirigida a personas solas, parejas o grupos familiares que cuenten con disponibilidad, compromiso y voluntad de ofrecer un hogar de manera transitoria, garantizando un espacio seguro, afectuoso y respetuoso de los derechos de niños y niñas.

Quienes deseen recibir más información o postularse pueden comunicarse al teléfono (280) 432-6037 o escribir al correo electrónico [email protected]