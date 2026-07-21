Continúan las obras en Punta Tombo previas a la temporada



Preparándose para una nueva temporada de Pingüinos de Magallanes, en Punta Tombo se finalizó una obra integral de renovación del sistema de tratamiento de efluentes en el sector de acceso al sendero.

La intervención responde a un diagnóstico técnico realizado tras detectarse, durante la Temporada 2025/2026, inconvenientes en el funcionamiento del sistema sanitario de los baños públicos ubicados en el ingreso al sendero. La evaluación permitió constatar que la infraestructura existente, con casi 30 años de antigüedad, había agotado su vida útil y requería una reconstrucción integral.

Los trabajos fueron desarrollados de manera articulada entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, a través Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas; la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Coadministración del Área Natural Protegida Punta Tombo y el ENTRETUR. Buscando priorizar criterios técnicos, ambientales y de sustentabilidad para una intervención acorde a un sitio de alto valor ecológico.

La obra demandó una inversión cercana a los 24 millones de pesos e incluyó la construcción de una nueva cámara séptica de mayor capacidad, el reemplazo completo de las cañerías, nuevas conexiones y accesos que facilitarán las tareas de inspección y mantenimiento, garantizando un sistema moderno, eficiente y preparado para acompañar el crecimiento de visitantes en las próximas temporadas.

Actualmente, solo restan las instancias administrativas y técnicas vinculadas a la puesta en marcha definitiva del sistema.



Preparado para recibir a miles de visitantes

El Área Natural Protegida Punta Tombo es uno de los tres puntos de Chubut que alberga a los Pingüinos de Magallanes, junto a las Áreas Naturales Protegidas de Península Valdés y Cabo Dos Bahías. Cada año, miles de visitantes de Argentina y del mundo llegan a la Provincia para observar de cerca el comportamiento de esta especie en un entorno natural único.

Con esta intervención, el Gobierno Provincial continúa invirtiendo en infraestructura estratégica para fortalecer la calidad de los servicios turísticos, mejorar la experiencia de quienes visitan el área protegida y garantizar que el desarrollo del turismo continúe siendo compatible con la conservación de uno de los patrimonios naturales más valiosos de Chubut.