Choque frontal en Ruta 25

Este lunes por la mañana, se produjo un accidente vehicular en el acceso a Rawson por Ruta 25, en la Rotonda de Los Lobos Marino. Por motivos que se investigan, dos vehículos impactaron y quedaron cruzados en la ruta. Un hombre y una mujer, quienes conducianm los vehículos, fueron trasladados al hospital local con diversas heridas que no revestirían gravedad.

El siniestro involucró a un vehículo Fiat Uno de color grisy un Ford EcoSport, que habrían impactado de frente por causas que aún no fueron informadas oficialmente.

Como consecuencia del choque, personal de emergencia y de seguridad trabaja en el lugar para asistir la situación y ordenar el tránsito, mientras se desarrollan las tareas correspondientes.

Tras el incidente, lasautoridades solicitaron a los automovilistas evitar la circulación por la rotonda de Los Lobosy optar por vías alternativas hasta que finalicen las tareas en el sector.

(Foto: Sergio Esparza – Jornada)