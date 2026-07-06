Caputo anunció el programa financiero de 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero de 2027 y señaló que el objetivo para «el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea ´investment grade´».

Además, subrayó que salir a los mercados es «una opción» del país y «no un objetivo».

«Hay que entender que desde el día uno este es un gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones», destacó el funcionario nacional en el inicio de su mensaje.

Según explicó, «la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada», mientras que «los intereses se pagan con superávit fiscal».

«El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado», enfatizó Caputo.

Junto al José Luiz Daza y Federico Furiase, el ministro del Economía sostuvo: «La mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI».

«Si la deuda es creciente ese ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente. En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menos y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo», detalló.

Sobre la posibilidad de salir a los mercados, Caputo resaltó que para la Argentina «es una opción más, no un objetivo».

«El programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo», aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Señaló que para el año próximo, un período electoral, el objetivo del gobierno es «refinanciar vencimientos a menor tasa posible».

«Refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos.

Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street», subrayó Caputo.

En tanto, el ministro insistió en que «el orden macroeconómico blinda al país se shocks externos o internos».

«El refinanciamiento de 2026 está sobre cumplido por 3.700 millones y los de 2027 son menos desafiantes que los de 2026. Refinanciando deuda con legislación local es suficiente. No habrá ningún problema», indicó.

Y agregó: «Nos pusimos como objetivo que para fin del segundo mandato de Javier Milei que Argentina sea ´investment grade´. Es un objetivo, no es una promesa, que creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos dijeron que es difícil, pero lograble».

Investment grade (grado de inversión) es una calificación a la que pueden acceder los países y que les facilita el ingreso al crédito con mejores condiciones de tasas de interés y una mayor amplitud en los plazos.