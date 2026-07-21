Argentina perdió más de 550 mil hectáreas de bosque nativo

El Informe Ambiental 2026 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que Argentina perdió más de 550.000 hectáreas de bosque nativo entre 2022 y 2024, consolidando un retroceso ambiental marcado por la degradación de suelos, sequías prolongadas, debilitamiento de áreas protegidas y una matriz energética dependiente en más de un 80% de combustibles fósiles.

Este panorama aleja al país de las metas internacionales previstas para 2030 y refleja el incumplimiento de compromisos asumidos en el Acuerdo de París y en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Principales hallazgos del informe

– Retrocesos normativos y desfinanciamiento estatal: debilitamiento de instituciones ambientales y caída del 32,3% en el presupuesto de Parques Nacionales respecto de 2023. NoticiasAmbientales

– Bosques en riesgo: 211.974 hectáreas destruidas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024. Los incendios forestales explicaron el 13% de la pérdida total.

– Biodiversidad deteriorada: Argentina debía presentar en 2026 su Reporte Nacional de Biodiversidad, pero incumplió el plazo. Actualmente, solo el 13% del territorio terrestre y el 7% del marítimo están protegidos, muy lejos del objetivo del 30%.

– Emisiones elevadas: en 2022 se emitieron 401 millones de toneladas de CO₂e, con el sector energético como principal responsable (50%).

– Dependencia fósil: más del 80% de la matriz energética se basa en gas natural y petróleo.

Impactos sociales y económicos

El retroceso ambiental no solo afecta la biodiversidad, sino también la vida cotidiana:

– Comunidades rurales y pueblos originarios: sufren directamente los desmontes, incendios y degradación de fuentes de agua.

– Producción agropecuaria: la sequía histórica de 2023 generó pérdidas millonarias y en 2026 el 30% del territorio sigue bajo condiciones de sequía.

– Desigualdades sociales: los sectores más vulnerables carecen de recursos para protegerse o trasladarse frente a la degradación ambiental.

El informe ambiental destaca la pérdida alarmante de bosque nativo en Argentina y sus efectos sobre el medio ambiente.

Consecuencias de la pérdida de bosques

Los bosques cumplen funciones esenciales, como ser la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad, la protección de suelos y ciclos hídricos y el sustento para comunidades rurales y pueblos originarios.

Su destrucción acelera la erosión, reduce la capacidad productiva de los suelos y aumenta el riesgo de incendios.

Recomendaciones de FARN

El informe plantea que revertir este escenario requiere:

– Controles efectivos sobre desmontes.

– Financiamiento adecuado para la Ley de Bosques.

– Prevención y combate de incendios forestales.

– Recuperación de capacidades estatales y fortalecimiento de organismos de control.

– Participación comunitaria en decisiones territoriales.

Argentina se encuentra lejos de cumplir las metas ambientales de 2030: reducir emisiones, conservar el 30% de los territorios, frenar la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas degradados.

La continuidad de la dependencia fósil, la pérdida de bosques y el incumplimiento de compromisos internacionales reflejan una distancia creciente entre los discursos oficiales y las políticas implementadas.

El Informe Ambiental 2026 advierte que sin un cambio de rumbo, los costos ambientales, económicos y sociales serán cada vez más difíciles de revertir.