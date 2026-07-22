Argentina entre los 5 peores países en calidad del aire

Un estudio internacional realizado por la plataforma Compare the Market evaluó a 88 países y reveló que Argentina se ubica en el puesto 84, consolidándose como el quinto peor país del mundo en salud respiratoria y calidad del aire.

La puntuación nacional fue de apenas 61,86 sobre 100, lo que refleja un panorama preocupante.

Radiografía de la situación argentina

Aunque los niveles de contaminación por partículas finas (PM2,5) en Argentina —9,2 µg/m³— son relativamente bajos en comparación con países como Egipto o Emiratos Árabes Unidos, los indicadores sanitarios arrastran la calificación hacia abajo:

– Mortalidad respiratoria: 49,19 muertes por cada 100.000 habitantes, la segunda cifra más alta entre los diez peores países, solo superada por Kazajistán.

– Alta prevalencia de asma: 6.299,26 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia un desafío enorme para el sistema de salud pública.

– Huella de carbono elevada: 365.680.000 toneladas de CO₂e emitidas anualmente, un factor que resta puntos en la evaluación ambiental.

Comparación internacional

El ranking muestra contrastes significativos; Estados Unidos ocupa el primer lugar como peor país, con 5.960 millones de toneladas de CO₂e y más de 10.800 casos de asma por cada 100.000 habitantes. Egipto y Emiratos Árabes Unidos también figuran entre los peores, afectados por altos niveles de contaminación atmosférica.

En el extremo opuesto, Estonia, Letonia y Lituania lideran el índice con puntuaciones superiores a 90, gracias a su aire limpio y mejores indicadores de salud respiratoria.